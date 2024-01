Andreea, l’avvocato del fidanzato: “Ma nessuno ha mai guardato lì?”

Ancona, 21 gennaio 2024 – Andreea Rabciuc si era allontanata a piedi, all’alba del 12 marzo, da un appezzamento di terreno, dove aveva trascorso la notte in una roulotte con il fidanzato Simone Gresti e con una coppia di amici. Questo almeno il racconto fatto dai tre: Andreea se ne era andata lungo la strada Montecarottese, lasciando il cellulare al fidanzato, dopo un litigio.

L’avvocato di Simone Gresti, Emanuele Giuliani

Ma nessuno l’aveva più vista. Appelli via social da parte della madre e degli amici, poi varie segnalazioni, anche a ‘Chi l’ha visto?’ con presunti avvistamenti a Roma o a Milano, collegamenti con i suoi profili social. Tutto finito in nulla, come l’ipotesi che fosse di Andreea un cadavere rinvenuto in un canale al Pigneto di Roma. Moltissimi i sopralluoghi svolti nell’arco di vari mesi dai carabinieri nell’appezzamento e nelle zone limitrofe, su disposizione del pm della Procura di

Ancona Irene Bilotta che aveva aperto un fascicolo sulla scomparsa, arrivando a indagare Gresti per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti. Nella roulotte sono stati svolti anche accertamenti di polizia scientifica dai carabinieri del Ris. Oggi la Bilotta è andata sul luogo del ritrovamento. C’era anche l’avvocato Emanuele Giuliani, il legale di Gresti. "E’ assurdo – ha commentato a caldo il legale prima di raggiungere il luogo del ritrovamento –. Mi chiedo: ma lì non hanno guardato? Avviserò subito Simone. Si preparasse perché ora scoppia l’inferno".

Simone Gresti si è sempre detto completamente estraneo ai fatti. La sua auto è stata praticamente vivisezionata a caccia di possibili tracce, ma non è stato trovato mai nulla. Il suo legale e l’agenzia servizi investigativi di Ancona hanno compiuto delle indagini per cercare di dare agli inquirenti una ricostruzione diversa da quella ipotizzata.

La vicenda di Andreea ha vissuto nel corso di questi anni colpi di scena non da poco. Sospetti, frasi dette e non dette, l’atteggiamento degli amici e dei conoscenti. Una montagna di elementi che però alla fine hanno sempre partorito un topolino.

Gresti nel frattempo ha perso il posto di lavoro e ha dovuto cambiare vita: come sarà ora la sua posizione alla luce del ritrovamento del possibile corpo di Andreea?