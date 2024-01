Andreea Rabciuc scomparsa, trovato cadavere in un casolare: “È lei”

Ancona, 20 gennaio 2024 – Il cadavere di una donna in stato di decomposizione è stato ritrovato attorno alle 16 di oggi, in un casolare tra Jesi e Montecarotto, in aperta zona di campagna. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di Andreea Rabciuc, la ragazza scomparsa il 12 marzo del 2022 proprio da quella zona all'età di 27 anni.

In base agli indumenti trovati accanto ai resti del corpo, i carabinieri ritengono che si tratti proprio della giovane di origine romena che aveva fatto misteriosamente perdere le tracce. Sul posto anche il magistrato che coordina le indagini e il medico legale a cui sarà demandato il compito di chiarire le cause del decesso.

Dove si trova il casolare

Il casolare in cui è stato ritrovato il corpo si trova a un chilometro dal distributore di benzina situato più a valle rispetto al casolare in cui la notte del 12 marzo del 2022 Andreea aveva preso parte a un festino insieme a tre amici, tra cui l'ex fidanzato che risulta l'unico indagato dalla Procura di Ancona per la scomparsa di Andreea. La proroga delle indagini era stata chiesta a novembre del 2023. Sulla misteriosa fine della 27enne jesina erano state fatte le ipotesi più fantasiose. La trasmissione Chi l'ha Visto? l'aveva trattato come uno dei gialli più importanti in Italia.

La scomparsa di Andreea

Di Andreea non si avevano più notizie dal 12 marzo del 2022, quando la giovane si è allontanata a piedi, all’alba, da un casolare nelle campagne di Moie, dove era parcheggiata una roulotte e dove aveva passato la notte con il fidanzato Simone Gresti e due amici. Prima di incamminarsi aveva litigato con il fidanzato al quale aveva lasciato anche il suo cellulare. Il giorno dopo la madre, non riuscendo a contattare le figlia al telefonino, aveva denunciato la scomparsa.