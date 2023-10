Andreea scomparsa, il sensitivo: "L’ho vista, è viva. Cercate in quel casolare"

Jesi (Ancona), 14 ottobre 2023 – ”Andreea è viva, quella mattina in cui è scomparsa è salita a bordo di un’auto dove c’era una donna bionda che l’ha poi portata da un uomo adulto. Non c’è andata contro la sua volontà ma adesso è in uno stato di non lucidità che non le permette di tornare a casa". Sono le parole di un sensitivo che ritiene che Andreea Rabciuc, la rumena scomparsa da oltre un anno e mezzo da Jesi, che oggi avrebbe 28 anni, non è morta ma non si trova nelle condizioni di mettersi in contatto con la sua famiglia.

A fare queste deduzioni è Paolo Tola, presidente del centro olistico "Saint Germain" di Ancona. Il sensitivo ha raccontato al Carlino che da una settimana ha avuto un input che si è manifestato "sotto una forma energetica – dice – di sensazioni nel corpo e nella mente" e per questo ha iniziato ad interessarsi del caso.

"Sono in contatto con diverse medium – spiega Tola – e dopo aver avuto questo input mi sono rivolto a loro e a tutte ho fatto la stessa domanda, se Andreea è ancora viva e tutte hanno confermato di sì, hanno dato la stessa risposta". Tola ha parlato con la Digos e poi anche con i carabinieri di Ancona fornendo dei punti da approfondire che fino ad oggi sarebbero rimasti all’oscuro. Tutte indicazioni che al momento, va sottolineato, non ritrovano riscontri oggettivi. A portarli alla luce, stando al sensitivo, è stato proprio l’input che ha avuto e sul quale per ora vuole rivelare solo poche cose per non compromettere gli approfondimenti che potrebbero essere fatti dagli inquirenti sul caso della giovane scomparsa.

La scomparsa di Andreea

Di Andreea non si hanno più notizie dal 12 marzo del 2022, quando la giovane si è allontanata a piedi, all’alba, da un casolare nelle campagne di Moie, dove era parcheggiata una roulotte e dove aveva passato la notte con il fidanzato Simone Gresti e due amici. Prima di incamminarsi aveva litigato con il fidanzato al quale aveva lasciato anche il suo cellulare. Il giorno dopo la madre, non riuscendo a contattare le figlia al telefonino, aveva denunciato la scomparsa.

"Persone non buone intorno a lei”

Stando al sensitivo non sarebbe Simone il responsabile della sua scomparsa perché in quel periodo "c’erano altre persone che gravitavano attorno alla vita di questa ragazza, vicino a lei, persone non buone, questa ragazza aveva un problema grave sconosciuto anche al suo fidanzato". Quella mattina, stando sempre alle sensazioni di Tola, Andreea ha lasciato la roulotte perché aveva appuntamento con qualcuno e la donna bionda le sarebbe andata incontro per portarcela. Per il sensitivo la rumena sarebbe stata anche sotto ricatto, ed è "finita in un brutto ambiente dove non pensava mai di finire".

Il casolare dove cercare

Addirittura in una visione remota, detta in gergo "remote-view", la capacità di vedere qualcosa a distanza, Tola descrive il posto dove Andreea si troverebbe o dove comunque è passata. "E’ un casolare fatiscente – dice – con un muretto esterno, un ambiente non confortevole". Si troverebbe all’estero. Sempre in un casolare ci sarebbero dei vestiti di Andreea, il primo posto dove sarebbe stata accompagnata. Agli inquirenti è stato fatto anche un nome e un cognome di un adulto coinvolto.

Nel 2018 il sensitivo aveva aiutato a ritrovare una anziana scomparsa ad Osimo, Silvana Binci, di 82 anni. La donna era stata ritrovata il 28 aprile del 2018, ancora viva. Era scomparsa da tre giorni e fu rinvenuta in una folta vegetazione, in una scarpata, in via Callipari, a Campocavallo di Osimo.