L’ex Posa Bar ai gestori del Nyx: "Non sarà una disco a cielo aperto. Poi un grande evento nel parco"

Tutto pronto a Posatora per il nuovo bar che da luglio sarà sotto la gestione di un nuovo staff, giovane ma con già una lunga esperienza alle spalle riguardo l’organizzazione di eventi. Alessandro Coen, Federico Gasparroni e Valerio Barigelletti della Wm srl (già gestori del Nyx alla Baraccola) sono pronti a far rivivere questo locale che vanta una vista mozzafiato sul golfo di Ancona e che presto si trasformerà in un contenitore di serate musicali e performance dal vivo. Manca solo la scelta del nome, che verrà comunicato a breve.

"Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova strada perché da tanti anni desideravamo entrare con un progetto concreto all’interno della città – racconta Coen – e quando si è presentata questa opportunità, l’abbiamo colta subito, consapevoli di quanto fosse importante per noi portare la nostra visione. Sappiamo che in molti ci associano automaticamente al mondo della notte e delle discoteche, per la nostra storia e i progetti passati, ma ci piace ricordare che abbiamo anche due locali dove facciamo ristorazione, il Rustico ad Ancona e Cibarè a Camerano".

Ed ecco quindi smentite le voci su una possibile discoteca a cielo aperto: "Non ci sarà ma daremo vita a un progetto che valorizza il food, l’ospitalità e l’intrattenimento a 360 gradi, con tante nuove iniziative su cui stiamo già lavorando. Dalla scorsa settimana ci siamo attivati per cercare di portare ospiti di rilievo nazionale, anche se siamo consapevoli che il tempo a disposizione è ormai molto ristretto".

Infatti i precedenti gestori del Posabar hanno fatto ricorso al Tar dopo l’aggiudicazione alla nuova società e questo ha rallentato non poco le operazioni. "Abbiamo perso settimane preziose – conferma Coen – rendendo più complicato riuscire a chiudere alcuni nomi importanti che avevamo inizialmente previsto, ma che con l’incertezza che regnava non ci siamo sentiti di bloccare avendo poi degli obblighi contrattuali. Parlando della parte gastronomica, avevamo già chiuso alcuni accordi per introdurre un servizio innovativo: una gelateria, in collaborazione con una cremeria molto importante di Ancona, che porteremo avanti a pieno regime dal prossimo anno. Quest’estate sarà per noi un anno di transizione. Ci sarà un punto ristoro per il food, una cucina veloce per chi arriva senza prenotazione, così da dare a tutti la possibilità di mangiare; una zona completamente dedicata al beverage, con birra, cocktail, aperitivi e un’area bar curata".

E per gli eventi: l’anfiteatro sarà attivo quasi tutte le sere tra serate per bambini con spettacoli e intrattenimento dedicato, serate musicali con band del territorio, teatro di vario genere, mostre e dj set ad accompagnare l’aperitivo o dopo cena. Con un piccolo "spoiler": "Dal prossimo anno – rivela il gestore – vorremmo costruire, insieme al Comune, un grande evento nel parco di Posatora, con ingressi contingentati e ospiti anche di livello internazionale. Il tempo quest’anno non è stato dalla nostra parte, ma il progetto è chiaro: stiamo costruendo qualcosa di solido e duraturo".