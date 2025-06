Il "Posa Bar" resta targato Nyx. Il ricorso degli ex gestori al Tar verrà discusso soltanto a gennaio

"Cari posabariani...". Inizia così il post pubblicato ieri sera dai titolari del Posa Bar, o meglio per ora gli ex gestori del locale al Belvedere di Posatora. In un post sulla pagina social pubblicato il 12 maggio scorso, analogo nella forma, avevano denunciato la situazione legata al bando per la concessione annunciando che si sarebbero rivolti alla giustizia. Ieri mattina al Tar c’è stata l’udienza, la giustizia amministrativa, che doveva discutere della sospensione della procedura di gara, ha fissato l’udienza forse definitiva per dirimere la querelle con il Comune di Ancona al 14 gennaio 2026. Per quel tempo la stagione estiva 2025 sarà passata e a occuparsi della gestione saranno i titolari del Nyx che si sono aggiudicati il bando a cui la vecchia gestione non ha potuto partecipare per i noti motivi degli errori sulle date pubblicate dall’amministrazione comunale.

Nel post di ieri sera i Ramazzotti raccontano le ultime vicissitudini e il dolore di togliere le tende: "Il Comune ci ha fatto rimuovere tutte le attrezzature e gli impianti, in 4 giorni di cui 3 festivi, immettendo la nuova aggiudicataria nel possesso del chiosco il 5 giugno scorso. Già, in 4 giorni abbiamo sgomberato 11 anni di duro lavoro, impegno, sudore, sacrificio e passione che da sempre ci hanno contraddistinti per la nostra filosofia di lavoro e gestione dello spazio, lo stesso spazio che da anni è stato un centro di scambi culturali, musicali, idee, amicizie, grigliate; un punto di ritrovo per giovani, anziani e famiglie, accarezzati da una dolce frescura nelle torride estati anconetane. Per amore della città e di tutte le persone che devono godere di questo bellissimo luogo, abbiamo preferito chiedere ai giudici di decidere nel merito se il nostro ricorso sia o meno fondato. Grazie per l’affetto e il sostegno che ci avete sempre mostrato: ci sforzeremo per dimostrare le nostre ragioni".