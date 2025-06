Forze dell’ordine con 80 operatori: "La prova sicurezza è superata"

Prova sicurezza superata a pieni voti per quanto concerne la gestione dell’ordine pubblico. Emerge dal debriefing organizzato dal questore Capocasa. Al concerto hanno lavorato oltre 80 operatori delle forze di polizia, compresi i cinofili e gli artificieri della Polizia, le unità operative di pronto intervento, i poliziotti in abiti civili, oltre alla Polizia locale, i vigili del fuoco, il personale del pronto intervento medico-sanitario e la Protezione civile. Per l’evento è stato disposto il montaggio di tre torri faro per garantire un’adeguata illuminazione della zona a tutela dell’incolumità pubblica.