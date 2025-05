Task force della polizia locale con 160 agenti

Fiera di san Ciriaco, in campo un apparato di totale affidamento coordinato dalla polizia locale e dal comandante Marco Caglioti. Oggi, al mattino, presenti 20 unità più un ufficiale, due motociclisti il pomeriggio 19 unità un ufficiale più tre motociclisti e il turno 18/24; il 2 maggio il mattino un ufficiale più due moto e 21 unità, il pomeriggio 19 unità un ufficiale; il 3 maggio il mattino 19 unità un ufficiale più due moto, il pomeriggio 19 unità con ufficiale e 5 persone con turno 18/24; il 4 maggio il mattino 21 unità un ufficiale più due moto, il pomeriggio 23 unità un ufficiale e due moto con turno sempre 18/24 a cui seguirà il turno 00/06. In buona sostanza 160 unità nei quattro giorni.

È previsto servizio in borghese composto da personale dell’antidegrado e della sezione annona e commercio. Presente personale che controllerà la parte viabilistica relativamente alla cerimonia che si terrà al Duomo e della consegna dei Ciriachini con personale in alta uniforme e gonfalone. Sono inoltre previste unità dei carabinieri in congedo, della protezione civile comunale e degli ausiliari della sosta. Sarà attivo il Coc per manifestazione di grande interesse e afflusso di persone. La viabilità non subirà grosse variazioni e rispetto all’anno precedente il piano della sicurezza prevede una chiusura ‘mobile’ in tutti i varchi dove è possibile immaginare un grande afflusso di persone.