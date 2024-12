Macchini con "Scena muta" chiude il Festival Marche in Atti

Gran finale per il ‘Festival Marche in Atti’ al Teatro Cortesi di Sirolo. E’ qui che questo pomeriggio (ore 18) si terrà la cerimonia di premiazione della rassegna organizzata dalla Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori). Saranno presenti le compagnie teatrali che hanno partecipato alla gara. La vincitrice accederà alla fase nazionale del ‘Gran Premio Nazionale’ della Fita. Ma la giornata si aprirà con un evento molto atteso, lo spettacolo di Massimo Macchini ‘Scena muta’, con cui il noto artista marchigiano metterà in scena un monologo che parla del quotidiano e dei tanti suoi aspetti attraverso un excursus autobiografico che affronta il ‘silenzio delle parole’, in un momento storico segnato da mille incertezze.

"Le parole tante volte sembrano non avere il coraggio di uscire, rimangono incastrate nella testa, nella pancia, in gola – spiega l’autore -. Dopo la scorsa pandemia e tutto lo strascico di precarietà, rabbia e paura che ne è conseguito, non abbiamo fatto in tempo a riadattarci alla vita e a una seppur minima speranza nel futuro che sono arrivati i venti di una terza guerra mondiale. Eccoci dunque pronti a fare ‘scena muta’ di fronte alla paura, ai tuttologi da social o alle vicissitudini quotidiane".

Massimo Macchini, fermano classe 1977, è attore, fantasista, clown e anche scrittore. Artista internazionale, si è esibito in tutti e cinque i continenti portando i suoi lavori di visual comedy con il personaggio Dolly Bomba negli spettacoli ‘Brainstorming’ e ‘Fuori Porta’. In Italia lavora su diversi fronti: teatro, televisione, cinema, radio, editoria e web. Dal 2012 porta in scena i suoi lavori nel mondo del teatro comico. Dal 2015 prende parte alle trasmissioni ‘Ci pensa Fotticchia’ su Agoon Chanel, ‘Eccezionale Veramente ‘su La7, ‘Challenge Four’ su Rai4 e in diverse altre tv regionali.

All’attivo ha tre libri per Giaconi Editore: "Piacere Provincialotto" (2015), "La gente mormorano" (2017) e "Manifesto Radical Grezzo" (2020). Quanto al concorso legato al ‘Festival Marche in Atti’, ecco le sei compagnie e i relativi spettacoli che si contenderanno il primo premio: ‘La Piccola Città’ della compagnia La Piccola Ribalta; ‘La pietra più preziosa’ della compagnia Teatro Accademia; ‘Attori travolti da un insolito destino in un gelido inverno’ del Teatro dei Superpoteri; ‘I volti dell’acqua’ della compagnia Recremisi; ‘L’Ereditiera’ della Compagnia VI luglio; ‘Che Genio!’ del Teatro Batuffolo. Per informazioni e prenotazioni: 3293944326.