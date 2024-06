"Maggioranza compatta, il resto è gossip"

"È sempre molto divertente leggere le elucubrazioni dell’opposizione cittadina, che commenta situazioni del tutto insignificanti per la politica falconarese, come il fatto che alcuni consiglieri comunali o assessori della stessa parte politica prendano un caffè insieme". A due giorni dalle notizie in merito all’incontro in un bar tra il capogruppo di Falconara 2028 Stefano Veronese e i rappresentanti di Falconara in Movimento, l’assessore Romolo Cipolletti e il consigliere Ivano Astolfi, incontro che avrebbe potuto suggerire un passaggio del primo verso il gruppo dei secondi, ecco la risposta delle quattro liste di maggioranza che bollano la questione come irrilevante: "Facciamo fatica a comprendere il collegamento logico che mette in relazione l’incontro al bar tra esponenti della maggioranza e il fatto che il consigliere Stefano Veronese passi dal gruppo Falconara 2028 al gruppo Fim – scrivono Fim, Uniti per Falconara, Direzione Domani e F2028 in una nota in replica agli articoli del Carlino –. Allo stesso modo, facciamo fatica a comprendere l’azione amministrativa di questa opposizione, che si occupa esclusivamente di gossip cittadino e di altri argomenti di nessun interesse per la città", chiariscono i fedelissimi del sindaco Stefania Signorini, quasi tutti presenti venerdì al Picchio Beach alla festa dall’anno della rielezione della Prof, compreso il dimissionario assessore Raimondo Baia e la subentrante Elisa Penna.

"Alla città interessa ben altro e quindi lasciamo con grande piacere questi argomenti futili a un’opposizione evidentemente a corto di argomenti e di proposte serie – aggiungono –. Così lasciamo i consiglieri di minoranza liberi di fantasticare su questa banale notizia". Professa coesione, quindi, la maggioranza sul caffè tra amici dei giorni scorsi. E un po’ meno, invece, si concentra sulla miscela: gli equilibri, i pesi delle liste. Con Fim che, forte di un risultato lusinghiero alle Amministrative 2023, potrebbe tornare a chiedere un assessore in più in vista del rimpasto di Giunta a metà mandato.

Ma non è stato caffè "sospeso", in senso di aggiornamenti futuri. Almeno per ora, confermano le liste. "Dal canto nostro li vogliamo tranquillizzare – in riferimento sempre all’opposizione, uscita pubblicamente con le posizioni di Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti) e Lara Polita (Cittadini in Comune), in assenza di quella del Pd –. La maggioranza è unita e serena e andrà avanti per i prossimi quattro anni. Si preoccupino piuttosto delle loro divisioni e delle loro promesse non mantenute o dei vani tentativi di cambiar casacca magari nella speranza di far entrare qualcun altro: tutte operazioni di piccolo maquillage politico ma di scarsissima utilità ed interesse per i falconaresi".

Giacomo Giampieri