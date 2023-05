Malore alla guida, anziano si ferma su una siepe

Anziano colpito da malore alla guida finisce fuori strada sul marciapiede e si ferma su di una siepe e viene trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. È accaduto ieri poco dopo le 9 all’altezza della rotatoria grande tra viale Verdi e viale Papa Giovanni XXIII. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale l’anziano, 84 anni jesino, alla guida di una Citroen C3 probabilmente a causa di un malore o di una distrazione ha sbandato finendo fuori strada. Scattato l’allarme da parte dei passanti, sul posto sono accorsi automedica e ambulanza della Croce Verde. L’anziano prontamente soccorso era visibilmente sotto choc: è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, Nel fuoristrada fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli.

sa.fe.