Mangialardi assolto. Pizzi: "Io non sono mai stato indagato"

Il vice sindaco Riccardo Pizzi è intervenuto riguardo alla notizia del proscioglimento dell’ex sindaco e consigliere regionale Maurizio Mangialardi nel procedimento penale che lo ha riguardato personalmente: "Le sentenze vanno sempre rispettate – spiega Pizzi - mi auguro che tale opinione possa sempre trovare condivisione da parte del sig. Mangialardi, sia che l’esito sia favorevole o meno; mi rivolgo al passaggio in cui si dichiara come ‘profondamente soddisfatto’ dell’esito adottato dal Tribunale ma allo stesso tempo critica l’operato della Procura che aveva chiesto il suo rinvio a giudizio. Tale rispetto dovrebbe portare, inoltre, il sig. Mangialardi a non affermare che il sottoscritto ‘è l’autore di un reato’, in assenza di qualunque sentenza che lo abbia condannato per qualsivoglia reato e senza che il sottoscritto sia mai stato indagato o imputato nel benchè minimo procedimento penale.

Infine, come pare che per il sig. Mangialardi si sia chiuso ’un periodo difficile di sofferenze e preoccupazioni, oltre ad un notevole spreco di tempo, energie e denaro per il sistema giudiziario’, così mi auguro che egli possa svolgere ora al meglio i propri compiti istituzionali, così come sempre fatto dal sottoscritto nell’interesse della collettività, senza che quest’ultima debba essere spettatrice di ’confronti politici’, se di ciò stiamo parlando, sterili e fini a se stessi".