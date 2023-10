"Manutenzione a Jesi: protestano i residenti di Via La Larga"

Protestano gli abitanti di via La Larga a Jesi "perchè il Comune – sottolineano i residenti - non ha mai fatto la manutenzione della strada che da via San Marcello a via Santa Lucia va a confluire con la strada comunale che scende da Monsano ed arriva a Jesi all’altezza del cimitero. Sono circa 500 metri di strada con alberi in totale abbandono, molti secchi stanno in piedi solo grazie all’edera che li avvolge. Questi, al primo soffio di vento, possono cadere – rimarcano i residenti - addirittura una quercia è inclinata pericolosamente sulla strada con rischio per i mezzi di grandi dimensioni che si trovano a passare.

Anche la strada avrebbe bisogno di una revisione dell’asfalto. Via La Larga era una strada molto frequentata negli anni ‘70-80 perchè era utilizzata da tanti per le passeggiate primaverili per andare fino alla chiesa di Santa Lucia e lì sul piazzale ci si fermava per fare la merenda. Oggi – concludono i residenti - la chiesa è chiusa e solo la domenica viene celebrata la messa".

sa.fe.