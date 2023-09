Marco Severini presenta il suo "Le fratture della memoria"

Oggi, alle ore 21 al Palazzetto Baviera, prima presentazione pubblica per il nuovo libro dello storico dell’Università di Macerata Marco Severini, dal titolo "Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai giorni nostri", 440 pagine edite da Marsilio. Un libro originale: non esisteva infatti un testo che ricostruisse gli ultimi 175 anni di storia nazionale al femminile in un cammino verso una effettiva parità di genere che è stato e continua a essere particolarmente complicato. Contadine, casalinghe, giornaliste, viaggiatrici, docenti, avvocate e tanto altro: sono tante le figure di donne dimenticate a cui il libro dà finalmente spazio. Sarà presente l’autore: con Severini anche la studiosa di genere Silvia Boero (università Reggio Emilia), la filosofa della politica Elena Irrera (Bologna) e la storica Lidia Pupilli (Macerata).