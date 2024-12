Mareggiate divorano il litorale

A Marina di Montemarciano il mare continua a ‘mangiarsi’ la spiaggia. Dopo il maltempo che ha imperversato lo scorso week-end, parte del litorale di MariNa è rimasto di nuovo sott’acqua: la consigliera regionale del Partito democratico Manuela Bora ha portato nuovamente in aula la questione con un’interrogazione volta a chiarire le ragioni dei ritardi accumulati dalla giunta Acquaroli nell’avvio dei ripascimento e, soprattutto, per conoscere la data certa per l’inizio e la conclusione dei lavori. "È evidente che – attacca Bora - per la destra al governo delle Marche la protezione della costa e la prevenzione del rischio idrogeologico nel litorale di Marina di Montemarciano non rappresentano delle priorità. Purtroppo, ancora una volta, siamo costretti a registrare i gravi danni causati dalla furia del mare alle attività economiche, alle abitazioni, alle infrastrutture. Una situazione ormai insostenibile, figlia di ritardi assurdi e inspiegabili accumulati da parte della Regione Marche, che non ha ancora avviato il ripascimento. L’assessore Stefano Aguzzi, tanto prodigo nei suoi annunci quanto inconcludente alla prova dei fatti, aveva dichiarato che i lavori sarebbero partiti dopo la stagione estiva 2024, termine poi slittato al 15 novembre scorso".

A salvare il litorale della spiaggia di velluto sono stati gli abbancamenti, attuati per la prima volta dalla Giunta Olivetti e più volte oggetto di polemiche.