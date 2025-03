Marzocca, il Comune mette mano a due sottopassi pedonali a rischio

Sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione dei due sottopassi pedonali di Marzocca, che collegano la S.S. Adriatica Sud al Lungomare Italia: si tratta del sottopasso che collega il parcheggio sulla SS Adriatica Sud, di fronte a Via Positano, al Lungomare e del sottopasso che collega la SS Adriatica Sud, di fronte a Via Marco Polo, al Lungomare.

Entrambi sono oggetto di un intervento significativo di manutenzione straordinaria. "Le pareti delle rampe erano gravemente danneggiate, con sconnessioni e distacchi di parti di cemento, e i ferri di armatura erano esposti, creando non solo un aspetto di degrado, ma anche un potenziale pericolo per i pedoni – spiega l’Amministrazione - I lavori hanno comportato la demolizione del calcestruzzo ammalorato, la pulizia dei ferri di armatura, il ripristino del calcestruzzo con malte speciali, seguiti da rasatura e tinteggiatura. Grazie a questi interventi, all’inizio della stagione estiva, l’accesso al Lungomare Italia di Marzocca sarà garantito da strutture completamente rinnovate e sicure".

Intanto lunedì sono ripartiti anche i lavori di Porta Mazzini che proseguiranno fino al 18 aprile. In fase di ultimazione i lavori in viale Anita Garibaldi, il termine dell’intervento è previsto entro fine mese. Proseguono anche i lavori in viale IV novembre dove, l’intervento di realizzazione della rotatoria dell’ex Penna è stato rinviato all’autunno per evitare disagi e intoppi al traffico durante la stagione estiva.