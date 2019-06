Fabriano, 2 giugno 2019 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà ai meeting Unesco di Fabriano. La visita di Mattarella è prevista il 12 giugno, giornata in cui prenderà il via il forum dei sindaci con gli interventi dei primi cittadini provenienti da tutto il mondo. "La presenza di Mattarella che ci onora - sostiene l'ambasciatice Unesco Francesca Merloni - è un segno forte dell’attenzione al massimo livello istituzionale per l’evento più importante organizzato periodicamente dal network delle città Creative Unesco".

La Merloni ha fatto l'annuncio dell'arrivo di Mattarella questa mattina nell'ambito del 'Fabriano film festival'. Ha dialogato con Alessandro Haber, il protagonista del film su Leonardo, film che è stato proiettato all'interno di una delle sale del Museo della Carta.

a.d.m.