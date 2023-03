Maurizio Fabiani è morto, Ancona piange uno degli avvocati più noti del Foro marchigiano

Maurizio Fabiani, addio al 'principe' del Foro marchigiano

Ancona, 18 marzo 2023 – Ancona piange uno degli avvocati più famosi del Foro marchigiano, Maurizio Fabiani, di 87 anni. Amministrativista, esperto di questioni societarie, è stato anche presidente della Finanziaria regionale Marche spa, di Interporto Marche spa, di AnconaAmbiente e Consigliere di Amministrazione di importanti società private, nonché negli anni ‘60 e ‘70 assessore ai Lavori pubblici del comune di Ancona e presidente dell’Azienda Municipalizzata Servizi Gas e Acqua.

Nel suo studio lavora anche il figlio Pierfrancesco che ha voluto inviare una nota breve: "Mio padre, con il quale ho avuto a volte un rapporto conflittuale, aveva una grande qualità. Pur avendo avuto successo nella professione, è stato ininterrottamente per oltre quaranta anni tra i più importanti avvocati e non solo del foro di Ancona, non ha mai trattato con sufficienza o senso di superiorità i colleghi più giovani o meno autorevoli”.

"Questo tratto del suo carattere – aggiunge il figlio Pierfrancesco – non è consueto tra gli avvocati, spesso inclini ad un eccesso di autostima. Nei procedimenti arbitrali, nei quali ha incrociato alcuni tra i più illustri giuristi italiani, esprimeva al meglio, secondo me, le sue qualità professionali e di avvocato di buon senso, riuscendo quasi sempre a trovare la soluzione della controversia non solo giuridicamente corretta, ma anche, ove possibile, ragionevole dal punto di vista sostanziale”.