Minorenne ubriaco soccorso in porto

Attimi di paura, ieri, attorno alle 21, nella zona del Porto antico di Ancona. Un ragazzino è stato trovato a terra, quasi privo di sensi, verso la fontana dei Due Soli di Enzo Cucchi, dopo l’arco di Traiano e nei pressi dell’imbocco che porta alla Lanterna Rossa. Immediata la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza territoriale. La macchina dei soccorsi è scattata quasi subito. La sala operativa di Ancona Soccorso ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Gialla di Ancona. I sanitari sono stati scortati, lungo il tragitto, da una Volante della questura dorica. Di supporto, proprio di fronte alla caserma del distaccamento portuale dei Vigili del fuoco, è arrivata anche una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava a passare di lì. Addosso, il ragazzo aveva i documenti: secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un 16enne. Il giovane avrebbe alzato troppo il gomito cadendo a terra e provocandosi un trauma alla mano. Una volta rinsavito, è stato stabilizzato e medicato sul posto. Non è dato sapere se con lui ci fossero dei coetanei, o se, invece, si trovasse da solo.

Ancora ignote anche le motivazioni che avrebbero spinto il 16enne a scolarsi una bottiglia d’alcol. I soccorsi sono stati seguiti da molti curiosi, persino dal belvedere del Duomo. Sta di fatto che, una volta ripresosi, i volontari di via Ragusa hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette. Per fortuna, il 16enne non verserebbe in gravi condizioni, ma ha comunque passato la notte in osservazione.

n. m.