Molestie su una 12enne: preso a botte dai parenti

Accusato di aver molestato una minorenne gliela avrebbero voluta far pagare a suon di pugni. Ne avrebbe presi diversi un uomo di 77 anni, residente a Falconara ma originario della Lombardia, dal padre e dal patrigno della ragazzina, una 12enne che avrebbe baciato in bocca dopo essersi offerto di aiutarla ad attraversare la strada di ritorno dalla scuola.

Per quell’episodio, avvenuto nella primavera del 2023, a Falconara, l’anziano ha patteggiato la pena a due anni per violenza sessuale aggravata perché è stata commessa su una minore di anni 14.

Adesso, però, a processo sono finiti i parenti della ragazzina, il padre, un 38enne, e il compagno della madre, un 41enne. Entrambi sono di origine campana ma residenti a Falconara.

Devono rispondere di lesioni aggravate in concorso per aver provocato un trauma facciale al 77enne e diverse fratture scomposte allo zigomo per una prognosi di 30 giorni.

Per entrambi si è aperto il processo davanti alla giudice Paola Moscaroli dove si è costituito parte civile l’anziano, con l’avvocato Riccardo Leonardi, che chiede un risarcimento per danni morali e biologici di oltre 46mila euro.

Stando alle accuse il 77enne, che possedeva un appartamento nella stessa palazzina della minorenne e dei suoi familiari, a fine maggio del 2023 sarebbe stato contattato telefonicamente dallo zio della 12enne, il fratello della madre, che lui conosceva.

L’uomo gli avrebbe chiesto di raggiungerlo sotto casa per avere dei chiarimenti su quanto accaduto qualche settimana prima dove l’anziano avrebbe molestato la ragazzina. Il tono sarebbe stato anche molto alterato.

Il 77enne si è presentato all’appuntamento trovando, nell’androne del palazzo lo zio della ragazzina e altri due uomini, il padre della 12enne e il compagno della madre. Gli hanno chiesto cose avesse fatto ma lui ha negato i fatti del bacio.

Sarebbe nata una discussione dove il 77enne sarebbe stato pestato a pugni in faccia fino a cadere a terra quasi svenuto. Le urla hanno attirato la polizia locale di Falconara che si trovava in zona.

Visto l’uomo ferito gli agenti hanno chiamato il 118 e l’anziano è stato portato in ospedale dove ha subito un intervento per ridurre le fratture.

Dopo una settimana è stato dimesso con 21 giorni di prognosi poi saliti a 30 per viste specialistiche fatte.

Quando si è ripreso ha subito sporto denuncia. I due imputati, che respingono le accuse, sono difesi dagli avvocati Nicoletta Pelinga e Michele Boncristiano. La prossima udienza è stata fissata per il 30 ottobre.

