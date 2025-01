Addio a Beje, Castelplanio in lutto: "Esempio di coraggio a 20 anni"

Ancona, 11 gennaio 2025 – “Con il cuore spezzato volevo informare tutti gli amici e i contatti di Facebook che ieri, nel tardo pomeriggio, la nostra piccola e dolce Benedetta è volata in cielo”. Sono le parole di mamma Milena, scritte sui social, per annunciare la terribile scomparsa di Benedetta Blasi, 20enne di Castelplanio divenuta un simbolo di coraggio e forza nella sua tenace lotta contro una grave malattia. La ragazza, che combatteva sin dall'infanzia contro un neuroblastoma, si è spenta ieri. Ma il suo esempio continuerà a vivere nei ricordi e nel cuore delle tante persone per cui è stata fonte di ispirazione nel reagire alle avversità. Sorriso, grinta, umanità e dignità i tratti distintivi di “Beje”, che non ha mai perso neppure durante il lungo e complesso percorso terapeutico.

La musica, per lei, è stata un'ancora. In estate, dopo le dimissioni dall'ospedale, aveva festeggiato con gli amici il suo primo progetto targato Beje&Friends. Una canzone che suonava note e parole di un inno alla vita: 'Just don't give it', 'Semplicemente non arrenderti', incisa per la Pegasus Music di Leo Rossano, discografico di lungo corso che ha prodotto anche brani di Bruno Lauzi e Milva. Ad eseguirla con Benedetta due giovani amici e colleghi, Daz Jay e Malia Fey. Un brano pensato mentre Benedetta si trovava al Salesi, ad Ancona, e osservava il mare. Allora aveva raccontato: “Quando mi svegliavo la mattina prestissimo, lo vedevo ed era bellissimo. Così durante le ore di musicoterapia organizzate all'interno dell'ospedale ho scritto un motivetto a cui la direttrice della Fondazione Salesi Onlus Laura Mazzanti ha voluto dare un seguito contattando Leo Rossano”.

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio e affetto che la famiglia sta ricevendo in queste ore intrise di dolore e sconcerto. Forte l'ondata di amore ricevuta dai genitori Milena e Damiano, dalla sorella Beatrice e dai parenti. “Sei stata la nostra guerriera, un esempio per tutti noi”, il contenuto di alcuni pensieri. O ancora: “Adesso vola principessa e apri le tue ali, piccolo angelo: sei libera”.

Per arrivare alla nota ufficiale dell'amministrazione di Castelplanio che, “con profondo dolore e commozione”, si è unita “al lutto per la perdita della nostra cara Benedetta Blasi. La notizia della sua scomparsa ci ha colpito profondamente, lasciandoci tutti distrutti e senza parole. Benedetta è stata un esempio straordinario di forza, coraggio. Siamo stati onorati di averla conosciuta. La sua presenza ha arricchito la nostra comunità, e il suo spirito vivrà per sempre nei nostri cuori. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Benedetta, assicurando loro il nostro sostegno e la nostra vicinanza in questo momento difficile. La comunità di Castelplanio non dimenticherà mai il sorriso e la sua forza”. Domani, alle 15.30, si terrà il funerale nella chiesa di Santa Maria del Cammino in Castelplanio Stazione.