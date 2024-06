Benedetta e la musica. Più forte della malattia

Non solo una canzone, un progetto musicale ma una storia vera un esempio di condivisione e di grande forza. Lei è Benedetta Blasi, ("Beje" per gli amici) ha 19 anni ed è appena uscita dall’ospedale. E’ una ragazza fragile ma una roccia per la tempra, è un esempio per altri che devono fare i conti con il proprio disagio. Benedetta, si è "tuffata" nella musica che per lei pare sia quasi più forte delle cure. Anche se entra ed esce dagli ospedali appare la ragazza più felice del mondo.

La sua ambizione e tenacia le hanno permesso di realizzare il suo primo progetto musicale assieme ad alcuni friends che condividono la sfida. E’ nato così il gruppo Beje & Friends e il primo singolo. Il messaggio è che la musica è uno "strumento potente e salvifico". "Just Don’t Give It Up" (Semplicemente non arrenderti)" non è solo un brano musicale. È una storia vera, un esempio di condivisione in particolare con i suo coetanei Malia e Daz e altri coristi. Un progetto sostenuto dalla Fondazione ospedale Salesi onlus. Ieri il set fotografico nella sua Castelplanio.