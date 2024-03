Muore in stazione travolto dal treno

Altro dramma alla stazione ferroviaria di Falconara, dopo quello di metà gennaio. A perdere la vita, ieri mattina intorno alle 9.30, è stato un cinquantenne, residente in città ma nato ad Ancona. Secondo le ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un estremo gesto volontario. Tanto che l’uomo sarebbe stato visto arrivare nello scalo, attendere l’arrivo del convoglio prima di raggiungere il binario 3 al passaggio del Frecciarossa 8810 che da Bari era diretto a Milano. Per lui non c’è stato nulla da fare, come pure per i macchinisti che non hanno potuto evitare quel tremendo impatto. Sul posto si sono portati gli equipaggi del 118 e della Croce Rossa di Ancona, unitamente al personale della Polizia ferroviaria per i primi rilievi. Nel frattempo, in un’ora di punta, la circolazione è proceduta a singhiozzo, sicché è stato possibile utilizzare soltanto un solo binario per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria competente. Il Frecciarossa è rimasto bloccato nel tratto tra Falconara e Montemarciano per un lungo periodo. Poi il ritorno a una graduale normalità, seppure segnata da un fatto di dolore e sgomento.