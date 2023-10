Navata laterale destra di San Nicolò: il restauro a carico del condominio con aiuto del Comune

"Sarà restaurata a carico del condominio delle ex Giuseppine la navata laterale destra della chiesa di San Nicolò, nella parte di aderenza tra i due edifici, il cui distacco è stato disposto dalla variante di recupero con l’ok della Soprintendenza". Così la giunta Fiordelmondo che "prevede anche un concorso di spesa a carico del Comune che al piano terra delle ex Giuseppine realizzerà una struttura per persone con disabilità".