Neopatentato ruba una Panda. I carabinieri la ritrovano a Trieste

Se quest’anno la movida osimana è sotto controllo, sono tante le segnalazioni di bravate da parte di ragazzini in centro storico e non solo. L’ultima ha portato al furto di un’auto, una Fiat Panda, avvenuto l’altra sera alla Stazione di Osimo. Sarebbe stato infatti un giovanissimo, neopatentato, ad appropriarsi di quell’auto parcheggiata sotto casa di proprietà di un’anziana e dirigersi verso l’autostrada, complice un altro giovane del posto. Dopo la denuncia sporta dai familiari della donna ai carabinieri, la macchina è stata individuata intatta nei pressi di Trieste, località di cui il primo è originario. Sembra infatti che fosse in vacanza in Riviera del Conero ospite del suo amico quando ha deciso di mettere in atto quella bravata.

I militari hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della statale 16 che hanno ripreso l’atto avvenuto alle 5 di mattina. Una storia insolita che si accoppia con le scorribande di ragazzini tra i 14 e 16 anni che le sere d’estate si danno appuntamento in pieno centro storico e spesso lasciano immondizia nei vicoli e schiamazzano fino a tarda notte.

Silvia Santini