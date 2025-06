Noi Moderati, Natalucci commissario provinciale

Noi Moderati nomina Luca Natalucci Commissario provinciale. Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, fa sapere il partito, ha nominato Natalucci Commissario della provincia di Ancona. "Con questa scelta vogliamo rafforzare la nostra presenza sui territori, valorizzando competenze e radicamento locale", dichiarato Lupi.

"Ringrazio il presidente Maurizio Lupi, il Segretario Nazionale Mara Carfagna, l’on. Alessandro Colucci, il Segretario regionale Tablino Campanelli, il Consigliere regionale Marche Marco Marinangeli e tutta la squadra di Noi Moderati per l’opportunità – dice Natalucci – Accolgo questa occasione con entusiasmo, gratitudine e spirito di servizio. Credo davvero nella politica come forma altissima di carità, come ricerca del bene comune. C’è bisogno di coesione, verità, valori e concretezza".

"Chi mi conosce sa che sono un uomo del fare: voglio dare voce a chi si sente deluso dalla politica – conclude – ma conserva ancora tanti sogni per sé, per i propri figli e per il proprio territorio. Metterò dedizione, ascolto e rispetto al servizio della nostra comunità, consapevole che la sicurezza, il dialogo sociale e la convivenza pacifica sono priorità irrinunciabili".