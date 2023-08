"Non a voce sola", il poeta Franco Arminio con ‘Sacro minore’

"Non a voce sola", rassegna itinerante di narrativa, musica, filosofia, poesia ed arti, continua il suo percorso. Il dodicesimo appuntamento ha come ospite il poeta e paesologo Franco Arminio con una sua corale performance tratta dalla sua ultima raccolta poetica "Sacro minore". L’evento si tiene stasera alle 21.15 in piazza Garibaldi di Loreto. Arminio è nato in Campania, a Bisaccia, nel 1960, e ha provato fin dalla più tenera età un profondo amore per la sua terra, che ha deciso, nonostante lo spopolamento, di non abbandonare, e dove vive tuttora ed esercita le professioni di maestro elementare e paesologo. Attivo come documentarista, giornalista, scrittore e poeta, ama indagare e descrivere in tutte le forme le realtà dei piccoli comuni italiani, spesso semispopolati e vittime di indecenti trattamenti statali dopo catastrofi naturali come terremoti e allagamenti, dove però Arminio riesce a trovare il cuore della bellezza e della continua resilienza.