‘Notti Magiche Gianna Nannini Tribute’ domani al Donegal

Si annuncia una ‘notte magica’ al Donegal Irish Pub di Ancona. Domani sera (ore 22), infatti, nel locale di via Simeoni è in programma il concerto ‘Notti Magiche - Gianna Nannini Tribute’, che ha come protagonista una delle primissime band nate per omaggiare la Nannini, senza ombra di dubbio la regina del rock italiano. Si tratta di un nuovo show che, come viene descritto come un’esplosione di energia, capace di far ‘vibrare il palco’. Nella presentazione si parla di ‘una serata indimenticabile, un’esperienza completamente nuova, un concerto diverso da tutti quelli che avete visto finora’. Il gruppo interpreta i maggiori successi dell’artista senese, sincronizzati con immagini ed effetti luci spettacolari. Inutile dire che il pezzo più atteso è ‘America’, la canzone che fece consocere la Nannini al grande pubblico. La data al Donegal Irish Pub segna l’inizio ufficiale del tour primavera - estate della band.