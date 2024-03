Noviello: "C’è rammarico, potevamo vincerla"

Da un lato soddisfatto, dall’altro leggermente rammaricato: Marco Noviello, vice di Colavitto, commenta: "Abbiamo giocato contro una corazzata, quindi il pareggio poteva andarci bene, ma vista com’è andata la partita, c’è rammarico, perché avremmo potuto vincere se Giampaolo ed Energe avessero segnato. Giocare contro la Torres non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che la squadra è viva e che combatterà fino alla fine per raggiungere l’obiettivo". Noviello si dice soddisfatto della reazione dei suoi dopo il gol subito: "Non è mai facile giocare contro la seconda in classifica: dopo il gol subito qualsiasi squadra si sarebbe sciolta, ma noi abbiamo reagito bene creando tante occasioni. Non abbiamo mai avuto dubbi, i ragazzi ci hanno sempre seguito, li vediamo tutti i giorni e questo pareggio ci darà una grossa forza mentale per la partita di Recanati, ma dobbiamo essere cinici e convinti di potercela fare". Ci aspetterà un’altra guerra, ma noi siamo preparati a queste situazioni e lo oggi lo abbiamo dimostrato. Purtroppo quest’anno abbiamo peccato di discontinuità, ma contro e squadre di prima fascia i ragazzi si sono sempre comportati bene". Tra le note positive, la prestazione maiuscola di Pasini: "Non lo scopriamo certamente ora, veniva da parecchi mesi di inattività e adesso ci sta facendo vedere le sue qualità: sono convinto che ci aiuterà tantissimo". Una prestazione fatta di carattere e sofferenza, ma che alla lunga ha pagato: "Loro ci hanno costretto a tenere Martina e Clemente molto bassi, ma nella ripresa siamo venuti fuori, anche soffrendo tanto. A questi ragazzi bisogna fare solo un applauso. Dobbiamo guardare a noi stessi, perché anche oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti: così facendo, riusciremo a salvarci". Testa ora alla trasferta di Recanati, che sarà determinate sulla corsa: " A Recanati è come se giocheremo a casa nostra, quindi dovremo sfruttare questo fattore".

Gianmarco Minossi