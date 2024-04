Nuovi cartelli e Qr code vicino ai monumenti

Con una delibera la Giunta ha deciso di implementare il sistema di cartellonistica turistico/culturale del centro storico della città. I monumenti interessati sono la Rocca Roveresca, Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, Foro Annonario, portici Ercolani, rione Porto, porta Lambertina e porta Mazzini, mura e baluardo del porto, chiesa della Croce, San Martino, Cattedrale e chiesa della Maddalena, mura e baluardo del Portone, area archeologica e baluardo di San Martino, mura e Baluardo della Penna, palazzo Mastai, palazzo Gherardi, lavatoio, teatro La Fenice, sinagoga, piazza Garibaldi e Rotonda a Mare. Saranno sostituiti i pannelli danneggiati e inoltre sarà installato un totem informativo multimediale. Le paline saranno caratterizzate da un’immagine simbolo del monumento che rappresentano. Una breve descrizione del monumento sarà stampata in italiano ed inglese su un pannello in alluminio per garantirne la maggiore durata. La creazione di un Qr Code rimanderà al sito turistico "Feel Senigallia" per una descrizione più dettagliata del monumento con il supporto di un’audio guida sia in italiano che in inglese. Il Qr Code sarà punzonato per consentire l’accesso al sito web delle persone ipovedenti per l’ascolto delle informazioni tramite le comuni applicazioni installate sui dispositivi portatili.