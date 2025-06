Nuovi Ctp, lo scontro è politico

"C’è un tentativo sempre più forte di politicizzare le elezioni dei Ctp (Consigli territoriali di partecipazione, ndr) che in realtà servono solo a rafforzare il concetto di partecipazione democratica. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per veicolare l’evento e dare tutte le informazioni necessarie". Gioca in difesa l’assessore Daniele Berardinelli, che ha, tra le altre, la delega proprio della partecipazione democratica, stuzzicato dal consigliere di minoranza Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi): "Caro assessore, le elezioni del 28 giugno prossimo hanno una loro piena valenza politica e voi della destra ci arrivate davvero sbrindellati – ha reagito Pesaresi durante la sua replica – Lei, piuttosto, è molto preoccupato perché la sua maggioranza ci arriva molto male visto che non sono state validate le liste e non sono presenti candidati in ben due Ctp (1, centro, e 4 Grazie-Tavernelle, ndr.). E non mi faccia parlare di quanto è successo il giorno delle presentazioni delle liste in Comune".

Alla fine sono serviti due anni esatti per indire le nuove elezioni per rimettere all’opera i Ctp, ma nel frattempo la giunta Silvetti ha modificato il regolamento dei Consigli. Si vota nella sola giornata di sabato 28 giugno (dalle 9 alle 20) nei seggi allestiti in ognuno dei 9 Ctp, due sono per le frazioni e gli altri per i vari quartieri della città. Come accennato in precedenza, la maggioranza non sarà presente in due Consigli mentre in uno (il n. 8, le frazioni del Conero) sarà presente una lista singola, unitaria e bipartisan.