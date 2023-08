Operazione Estate sicura Elicottero e moto d’acqua, task force in spiaggia: ecco multe e sequestri

di Giacomo Giampieri

L’elicottero a pattugliare dall’alto la spiaggia, gli acquascooter in mare per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei natanti. E poi gli uomini a terra a contrastare il commercio abusivo. Nonostante l’aria frizzantina, in tanti, famiglie e bambini, sono accorsi lungo l’arenile di Palombina Nuova per vedere in azione le forze di polizia impegnate in una nuova tappa anconetana del progetto ‘Estate insieme in sicurezza 2023’.

Prima la cronaca. A finire nei guai sono stati due ambulanti sorpresi a vendere bigiotteria, teli da mare, collanine, cappellini e power bank in maniera illecita. La merce, dal valore di 1.500 euro, è stata sequestrata dagli agenti di polizia locale, mentre ad entrambi, originari del Bangladesh, sono state elevate sanzioni per 5.160 euro. Ovvero una stangata totale da oltre 10mila euro. Uno dei due, un giovane, è stato denunciato in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno e accompagnato presso l’Ufficio immigrazione. Il tutto si è consumato, tra l’altro, sotto gli occhi del questore di Ancona Cesare Capocasa, che d’intesa con il prefetto Darco Pellos, ha voluto proseguire l’iniziativa tesa ad assicurare una fruizione sicura del lungomare durante la stagione estiva. L’appuntamento di ieri all’altezza dello chalet Playa Solero: "Con questo progetto, avviato l’anno scorso, siamo presenti ogni giorno da Numana a Senigallia – ha spiegato Capocasa – Lavoriamo su più fronti. Da un lato vogliamo permettere a turisti e bagnanti di godersi appieno le giornate in spiaggia, in assoluta sicurezza, quindi sono stati pensati servizi con presidi e supporto dell’elicottero. Poi c’è il controllo in acqua da parte degli acquascooter, le nostre ‘Volanti del mare’. Dall’altro lato siamo impegnati contro l’ambulantato abusivo per la tutela della legalità, dei consumatori e dei commercianti".

Proprio i controlli, ieri, hanno visto impegnati numerosi uomini e donne. Lungo l’arenile presenti gli operatori della polizia di Stato e della Locale. I cieli sono stati invece pattugliati dall’elicottero proveniente dall’11esimo Reparto Volo di Pescara, che ha poi virato su Portonovo, Sirolo e Numana. Sulle coste, infine, le moto d’acqua della polizia, ‘testate’ anche dai più piccoli, ma soprattutto guidate da due operatori del centro nautico e sommozzatori di La Spezia. Nei giorni scorsi, proprio gli acquascooter erano intervenuti nella Baia per trarre in salvo un’imbarcazione in difficoltà. Per il questore Capocasa, l’occasione è stata buona anche per annunciare che nella settimana di Ferragosto saranno implementati "presidi e servizi, nell’ambito del piano di sicurezza urbana e pubblica, per coniugare prevenzione, contrasto e repressione". Presente in spiaggia il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Ancona, Giovanni Zinni che ha rivolto un plauso a Questura e forze di polizia per il loro lavoro a difesa dei cittadini.