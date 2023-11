Opere pubbliche, ecco gli interventi

Via le baracche in cambio di una struttura adeguata al campo sportivo di Vallemiano, una tribuna nuova dentro la piscina di Ponterosso, il recupero dell’ex auditorium di via Zappata. Sono queste le novità ulteriori previste dal Piano Triennale per le Opere Pubbliche 2023-2025 che l’amministrazione porta oggi in Consiglio per l’approvazione. A differenza della variazione di bilancio, i lavori della III Commissione ieri sono andati in porto esprimendo un parere. Un documento ricco quello presentato dalla direzione lavori pubblici, in parte già noto, vedi le novità su Portonovo (strada e Mutilatini), il soffitto dell’aula magna di Palazzo degli Anziani, i fondi per l’intervento alle scuole Podesti, la demolizione dell’ex Un Tetto per Tutti dove creare un bosco urbano con area sosta camper. Le novità riguardano alcuni punti mai affrontati prima: "Quei baraccamenti al campo di Vallemiano, prive di qualsiasi rispetto delle norme, verranno abbattuti e realizzeremo una struttura nuova e adeguata – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini – con una spesa di 150mila euro. Sempre nel 2024 è prevista la costruzione di una tribuna da 150 posti alla piscina di Ponterosso e metteremo 200mila euro per l’ex auditorium di via Zappata a uso uffici".