Pallacanestro Jesi è fatta. Sorgentone nuovo coach

Il titolo sportivo di una società abruzzese (Roseto 2), un presidente, Michele Paoletti, con trascorsi da general manager a Chieti in serie A, un allenatore che… più abruzzese non si può! Domenico Sorgentone rosetano classe 1957 residente a Martinsicuro - tecnico il cui nome circolava negli ambienti del basket jesino ai tempi della serie A visto in diverse circostanze al PalaTriccoli nello staff tecnico di squadre della regione a Sud confinante - è il nuovo allenatore, il primo in cadetteria, della neonata Pallacanestro Jesi.

Una carriera costellata da una serie di promozioni, ben 11, cinque in B con Roseto, Atri, Ribera, Scafati e Chieti, 5 in C Forze Armate, Vasto (2), Atri e Ortona, una in D con Giulianova col cruccio di allenare in serie A solo in tempi recentissimi (inevitabile pedaggio da pagare alla etichetta di ‘allenatore di categoria’?!?) nel 2020 a Chieti col gm Michele Paoletti. Per il neo head coach si tratta della seconda esperienza nelle Marche dopo la stagione al femminile alla guida di Matelica in A2 conclusa con la semifinale promozione in A1.

"E’ un grande piacere tornare a lavorare con Domenico – così il presidente della Pallacanestro Jesi Michele Paoletti – un tecnico e una persona di cui ho avuto modo di apprezzare le qualità umane e le grandi competenze tecniche. La sua enorme esperienza ci sarà di aiuto e sono sicuro che riuscirà a costruire un gruppo competitivo che sappia farsi rispettare in ogni gara".

g. a.