Pallanuoto, la Vela in A1. Le ragazze possono gioire

RARI NANTES OROBICA: Giai, Apilongo 3, Ferrari 1, Caiola, Zanoccoli 3, Trezzi, Ghezzi, Albani, Franchini, Paleni, Gavazzeni, Steere, Motta. All. Palazzo.

COSMA VELA ANCONA: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 1, Manini, Kiss, Bartocci, Olivieri, Dametto, Bersacchia 1, Altamura 3, Quattrini 5, Malatesta. All. Pace M.

Arbitri: Cavallini e Sponza.

Note - Parziali: 1-6, 2-2, 2-1, 2-1; sup. num. Orobica 1/7, Vela 4/11; uscite per falli: Ghezzi nel terzo tempo, Albani e Olivieri nel quarto.

Stavolta le doriche non steccano la partita: vittoria in gara3 di finale in Lombardia contro l’Orobica e promozione in serie A1. L’obiettivo inseguito, anche contro tutte le difficoltà della stagione innescate dalla chiusura per tre mesi della piscina del Passetto, viene coronato nella vasca delle bergamasche al termine di una partita che le cosmiche controllano dal primo all’ultimo minuto.

Prima scatenate, poi razionali, attente, precise in difesa come sotto porta avversaria. E’ un successo di gruppo, maturato con la voglia di reagire dopo aver bucato gara2, ma che, nella prestazione più che convincente di tutte le ragazze anconetane, porta la firma soprattutto di Elisa Quattrini, cinque gol personali di cui ben quattro nel primo tempo, e della bomber Elena Altamura, a segno tre volte. In due segnano più di tutte le avversarie e mettono la partita sui binari giusti per arrivare a festeggiare la promozione nella massima serie femminile, che è un graditissimo ritorno.

La partita sta quasi tutta nell’avvio veemente delle anconetane, sullo 0-4 dopo pochi minuti, grazie alle reti messe a segno da Altamura in superiorità, due volte Quattrini di cui la prima in superiorità e quindi da Bersacchia, sull’1-6 al primo intervallo dopo altri due gol realizzati da Quattrini, e poi ancora sull’1-7 in apertura di secondo tempo con la rete di Monterubbianesi, massimo vantaggio. La Cosma arriva comunque sul +5 (3-8) al cambio di campo grazie a un’altra rete nel secondo tempo realizzata da Quattrini in superiorità numerica, vero cecchino delle anconetane. E’ un +5 che le cosmiche difendono grazie al gol messo a segno nel terzo tempo da Altamura (3-6), prima del temporaneo tentativo di ritorno delle avversarie (5-9) e che mantengono fino al 5-10 siglato a poco più di due minuti dal termine della partita ancora da Altamura. Poi il finale di gara in totale controllo fino al 7-10 che sancisce la vittoria anconetana e la promozione in serie A1.

g. p.