Pane Nostrum: chef stellati e ospiti illustri

Masterclass, show cooking, temporary bakery, dal 6 all’8 ottobre torna Pane Nostrum, il salone Nazionale dei Lievitati giunto alle XX edizione. Non mancheranno ospiti illustri come lo chef stellato e presidente Fipe Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, il ben noto Renato Bosco, maestro pizzaiolo e personaggio televisivo, Antonio Lamberto Martino, divulgatore tra i maggiori esperti italiani di tecnica della panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef al ristorante Uliassi e il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua solo per dirne alcuni. Come per la scorsa edizione il cuore pulsante del Salone sarà il Foro Annonario: piazza Manni, piazza Simoncelli ed ex pescheria del Foro Annonario. Un evento unico nel suo genere e nella sua nuova veste vuole coinvolgere in una kermesse esclusiva quanti più professionisti, amatori e appassionati del settore vivendo la città in maniera diffusa: tanti i focus sulla panificazione e approfondimenti sulle ultimissime tecnologie applicate e, novità di quest’anno, è la presenza di un un’area espositiva. L’evento organizzato da Confcommercio Marche Centrali e Cia Provincia di Ancona, con il supporto del Comune di Senigallia, Regione Marche, Camera di Commercio Unica delle Marche, sarà diviso in quattro aree tematiche: l’area Masterclass, qui si svolgeranno corsi e laboratori di approfondimento tenuti da esperti e rivolti ai professionisti del settore dell’arte bianca, Il Salotto dei Maestri, nell’ex-pescheria del Foro Annonario, un piccolo salotto dedicato ai convegni di settore, presentazioni di progetti innovativi, eventi editoriali e allo story-telling dei Maestri, la Temporary Bakery, uno spazio comune per demo e show cooking al centro del Foro Annonario, dove gli spettatori potranno assistere al susseguirsi delle dimostrazioni dei Maestri. Presente anche l’area Fiera, suddivisa in area B2C, distribuita sulle due piazze attigue al foro annonario dove si potranno acquistare e scoprire prodotti finali di panificatori e pasticcieri, lievitati, e molto altro, e la novità di quest’anno, mentre l’area B2B, situata in piazza Simoncelli, dedicata a materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, arredamento, packaging e servizi. "Siamo emozionati per questa ventesima edizione che segna un vero e proprio punto di svolta con il passato – spiega Massimiliano Polacco, presidente Confcommercio - Questo evento si affaccia ormai in maniera completa al mondo dell’arte bianca e per quanto ci sia ancora molta strada da fare abbiamo il desiderio di farlo diventare un luogo di confronto dibattito e discussione per tutto il mondo della panificazione, pasticceria e pizzeria".