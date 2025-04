Porti in Liguria,. Matteo Paroli è il presidente

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona, Vado) ha un nuovo presidente, Matteo Paroli. In Autorità portuale ad Ancona per sei anni in passato, Paroli ha ricevuto la nomina ieri. Si tratta di uno degli incarichi più rilevanti nell’ambito dei porti non solo a livello nazionale, ma anche in Europa visto che avrà l’onere e l’onore di guidare scali come Genova, Vado e poi Savona, hub croceristico della Costa. Livornese doc e attualmente segretario generale dell’Autorità portuale del Tirreno Settentrionale, con sede proprio a Livorno, sembrerebbe non aver alcun collegamento con Ancona e le Marche. Al contrario Matteo Paroli ha lasciato proprio nel capoluogo dorico una grande e favorevole impressione come numero 2 di Rodolfo Giampieri, alla guida dell’Autorità portuale di Ancona dal 2015 al 2021. Paroli è stato il suo segretario generale in quel periodo e la sua operatività e la sua competenza sono state apprezzate da tutte le istituzioni, a partire dall’amministrazione comunale a guida Valeria Mancinelli.

Un tecnico e un grande esperto di porti con declinazioni su tutti i fronti, ad Ancona l’avvocato livornese è stato al centro di tutte le tappe che hanno portato alla liberazione di parte del Porto Antico, l’abbattimento dei silos, la pianificazione delle banchine della nuova darsena, le procedure per riattivare i lavori alla 27, il via all’iter del Molo Clementino e del trasferimento di parte dei traghetti dalle banchine attuali a quelle dalla 19 alla 21 di cui tanto si sta dibattendo in queste settimane.