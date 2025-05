Pota delle piante, una scintila manda tutto a fuoco

Pota delle piante nel proprio terreno agricolo e il surriscaldamento degli strumenti utilizzati per il taglio fa innescare un incendio. Le fiamme in pochi minuti si sono propagate alla vegetazione attorno minacciando un bosco e le abitazioni che si trovavano a pochi metri. C’è mancato poco che l’incendio diventasse ingovernabile ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali ha impedito il peggio. E’ successo ieri pomeriggio, in località Scisciano, a Maiolati. Attorno alle 17.30 è arrivata la chiamata al 112 di una zona verde con alte fiamme. Gli operatori del numero unico di emergenza hanno attivato i vigili del fuoco e il nucleo carabinieri forestali di Jesi, guidati dal comandante Luca De Leoni Vitale, che si trovavano in zona per altri sopralluoghi. Si è messa subito in moto la macchina dell’intervento, minuti preziosi perché le fiamme, divampate tra un uliveto e una vigna, hanno interessato una tratto scosceso e il vento alimentava il rogo facendolo ingrossare. I vigili del fuoco, arrivati con tre mezzi, hanno circoscritto l’area interessata in modo che le fiamme non si propagassero alla vicina boscaglia, una ricca vegetazione seccaginosa altamente infiammabile. In meno di due ore l’incendio è stato spento senza gravi conseguenze per la campagna. A 50 metri c’erano diverse abitazioni che rischiavano l’evacuazione se il fuoco fosse proseguito oltre. Avrebbe potuto raggiungere anche il centro abitato. Diverse le telefonate arrivate per segnalare le fiamme. I carabinieri forestali hanno raccolto elementi per capire come e perché l’incendio si sia divampato. E’ stato individuato un agricoltore, un 47enne, che poco prima armeggiava con strumenti manuali per le potature e pratiche agricole. E’ stato denunciato per incendio boschivo di natura colposa. Avrebbe dovuto utilizzare più accortezze, vista la zona verde, classificata come boschiva in quella zona, e limitare certe pratiche. L’informativa dei forestali sarà inoltrata in Procura. A fuoco sono andati circa 1100 metri quadri di vegetazione radente. Le fiamme non hanno intaccato alberi.

ma. ver.