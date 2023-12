"Problema sversamenti a mare, sabato un incontro pubblico"

Sversamenti a mare, è in programma sabato alle 10, al ristorante Anello d’Oro di via Leopardi, un incontro pubblico promosso dal capogruppo di Riformisti per Falconara, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini "per approfondire lo stato dell’arte del progetto" dice, "a seguito di un confronto avuto con i tecnici di Viva Servizi, avvenuto circa un mese fa" (nella foto lo stesso Baldassini a margine della riunione nella sede di Viva Servizi). Il consigliere di opposizione, anticipando l’appuntamento, non lesina una stoccata all’amministrazione comunale di Falconara: "Ha pensato bene di annunciare il progetto in una conferenza stampa ‘a porte chiuse’". Verosimilmente facendo riferimento al recente incontro di mercoledì scorso tenutosi nel capoluogo, a Palazzo del Popolo, tra i sindaci Daniele Silvetti e Stefania Signorini, progettisti e tecnici per illustrare il progetto definitivo anti sversamenti a mare di Viva Servizi, con un investimento di 18 milioni di euro e lavori per due anni su Ancona e tre lotti di intervento su Falconara per un totale di 45 milioni di euro. "Con l’ex consigliere comunale di Italia Viva, Franco Federici (alleato di Baldassini alle amministrative, ndr) ci siamo sempre dimostrati interessati al problema e alla sua risoluzione, sin dalla nostra nomina in Consiglio comunale – sostiene Baldassini –. Nel 2020 ho fatto venire a Falconara la società Muds di Genova, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche, per presentare quel filtro biologico sottomarino nato nel 2001 dalle menti dei ricercatori della stessa Univpm e l’Università di Genova brevettato Cnr, progetto che potrebbe e dovrebbe essere complementare a quello di Viva Servizi per la tutela e la salvaguardia del nostro mare". Nel dettaglio, Baldassini riferisce che l’incontro di sabato "avrà l’obiettivo di informare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori e sul progetto. Si conosceranno le motivazioni per cui i lavori non sono ancora iniziati, nonostante le rassicurazioni della sindaca Signorini in campagna elettorale, che si sono dimostrate solo promesse disattese", rimarca. Dunque si dice "consapevole" di aver dato il suo contributo "negli anni per migliorare l’efficacia e l’innovazione del progetto finale di Viva Servizi". Secondo Baldassini, "è confermata la presenza di una delegazione del consorzio Falcomar e del presidente Alessandro Filippetti".