Rap e hip-hop entrano nell’Hangar Arriva Ensi con il suo freestyle

La rassegna autunnale dell’Hangar di Camerano ‘Hangareddon’ si apre stasera con un ospite speciale, Ensi, figura iconica nel panorama del rap e dell’hip-hop italiani. Proveniente da Torino, Ensi è noto non solo per le sue abilità nel freestyle, ma anche per la sua influenza come rapper. La serata promette di essere un’esplosione di talento e creatività.

Ensi, oltre a presentare al pubblico il suo nuovo album "Brava Gente", uscito il 2 giugno, e tutti i suoi brani che hanno lasciato il segno nella scena italiana, si esibirà in una session di freestyle. Questa performance metterà in luce la sua versatilità e la sua straordinaria abilità nel creare "barre" taglienti, dimostrando perché è considerato uno dei migliori nell’arte del freestyle, tanto da vincere la prima edizione di MTV Spit, un programma televisivo in cui i migliori rapper del momento si sfidavano in appassionanti rap battle.

Ma nel curriculum dell’artista c’è anche la radio. Nel settembre 2015 Ensi è divenuto il conduttore, insieme a Emis Killa, del programma ‘One Two One Two’ su Radio Deejay, dedicato all’hip hop e alla musica rap. Nello stesso anno ha inoltre recitato nel film ‘Zeta - Una storia hip-hop’, diretto da Cosimo Alemà, nel quale interpreta sé stesso sul palco del Bomboclat, sfidando proprio Zeta nella battaglia per il titolo; nella colonna sonora del film, uscito nel 2016, è presente il brano ‘Casa’, inciso dal rapper Izi, in cui compare anche Ensi.

Tanto per non farsi mancare nulla, nel 2021 Ensi ha collaborato alla realizzazione della graphic novel ‘Santuario 2105’, edita da BeccoGiallo.

Questa sera a precedere e seguire la performance di Ensi si alterneranno ai controlli musicali due gruppi di dj locali come Caligula Sound, attivo dal 2002 e noto per le selezioni di reggae, dancehall e hip hop, e i Dorica Finest Sound.