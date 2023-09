Rapinatore tedesco bloccato in un agriturismo

Rapinatore pluripregiudicato dalla Germania a Fabriano con un Suv rubato va in un agriturismo e cerca di acquistare una villa in campagna con i bit coin ma i poliziotti lo beccano grazie all’alert del servizio alloggiati della Polizia. Il blitz è avvenuto lo scorso finesettimana in un agriturismo della zona attorno alla città della carta. Gli agenti del commissariato Fabriano su indicazione dell’Interpol hanno proceduto, su incarico della autorità giudiziaria e polizia tedesca, alla identificazione completa del pericoloso pregiudicato ricercato (con l’acquisizione di notizie circa il domicilio per le notificazioni giudiziarie e la nomina di un difensore) e alla verifica dell’eventuale possesso di automezzi. Si trattava di un 43enne nato a Francoforte e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio commessi con violenza e con frode tra cui rapine. I poliziotti hanno trovato il 43enne tedesco mentre era all’interno della propria stanza di agriturismo in compagnia di una donna tedesca.

Aperta la porta l’uomo ha fatto finta di non conoscere per nulla la lingua italiana, costringendo gli agenti a rintracciare velocemente un interprete per garantire una corretta comunicazione tra di loro. Quindi, il 43enne è stato portato in commissariato a Fabriano e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Questi hanno confermato l’identità del soggetto ricercato e i sospetti degli inquirenti. Sono stati eseguiti, inoltre, anche i controlli sul suv Volvo di ultima generazione in possesso dell’uomo, risultato rubato in Germania lo scorso giugno. Per questo motivo il veicolo è stato sequestrato dai poliziotti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana per la successiva convalida ed interlocuzione con gli omologhi comunitari.

È tuttora al vaglio degli investigatori del commissariato di polizia di Fabriano diretto dal commissario capo Angelo Sebastianelli anche il tentativo di acquisto da parte del 43enne tedesco di una residenza di campagna sita in una frazione del fabrianese proposto dal pregiudicato al proprietario in cambio di valuta in bit coin, con modalità, tempi e accordi tutti da chiarire. Non essendoci state altre disposizioni, al 43enne pregiudicato non è restato altro che chiamare un taxi per raggiungere la stazione ferroviaria e lasciare in treno la città della carta. I controlli della polizia continueranno incessanti anche nelle prossime ore per prevenire ogni tipo di reato.

Sara Ferreri