Fa retromarcia con l’auto e investe la moglie: resta incastrata sotto il veicolo, è gravissima

Ancona, 2 marzo 2024 – Dramma alla Baraccola, pensionato fa retromarcia e investe involontariamente la moglie, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette. La donna è rimasta incastrata sotto l’utilitaria e ha riportato una gravissima lesione a una gamba. È successo nel primo pomeriggio di ieri nella zona che si trova nei pressi della Multisala.

Sul posto, oltre agli inquirenti per ricostruire l’accaduto, i vigili del fuoco che hanno utilizzato una tecnica mediante dei palloni gonfiabili per sollevare l’auto, consentendo così ai sanitari del 118 di portare le prime cure per la poveretta. Sotto choc il marito, 78 anni, al volante della vettura.

L’uomo stava effettuando una manovra di parcheggio quando ha innescato la retromarcia senza accorgersi che dietro, verso il marciapiede, si trovava la moglie, 75 anni.

Un impatto violento, poi la macchina senza fermarsi è finita sopra il marciapiede e infine addosso a un’aiuola. Quei pochi istanti di perdita di controllo del mezzo sono stati decisivi per travolgere la donna. Non sembrano esserci dinamiche alternative a quella della totale involontarietà da parte dell’uomo, come anticipato prima, sotto choc per l’accaduto e portato anche lui successivamente al pronto soccorso per lo stato di agitazione.