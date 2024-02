Incidente, muore a 48 anni investita a piedi da un furgone

Cotignola (Ravenna), 27 febbraio 2024 – Si chiamava Tetyana Lotoshynsca, aveva 48 anni e risiedeva non lontano dal punto in cui è avvenuta la tragedia, la donna che domenica sera, mentre percorreva a piedi via San Severo alle porte dell’omonima frazione cotignolese è stata investita da un furgone, condotto da un 47enne residente nel faentino che sopraggiungeva alla sue spalle, perdendo la vita praticamente sul colpo.

Il gravissimo incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 19.30 in un tratto rettilineo e privo di illuminazione della Strada Provinciale 62 ‘San Severo – Cassanigo’, al di fuori dal centro abitato della piccola frazione di San Severo.

Alla luce di una prima ricostruzione, sia la donna a piedi che l’uomo procedevano con direzione di marcia San Severo-Faenza, quando, circa all’altezza del chilometro 5 è avvenuto l’impatto, con la donna che ha urtato la parte anteriore destra del furgone ed il parabrezza, per poi esser sbalzata nel fossato (a destra) adiacente la strada. A richiedere i soccorsi è stato lo stesso 47enne che era al volante del furgone.

Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza assieme al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico nonché a pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna. Le ripetute manovre di rianimazione da parte del personale del 118 non hanno purtroppo sortito gli effetti sperati e a quel punto il medico rianimatore non ha potuto far altro che constatare il decesso della 48enne. Il pm di turno ha poi concesso il nulla osta per la rimozione della salma, che è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel frattempo il conducente del furgone è stato sottoposto dagli agenti della Polizia Locale a test alcolemico e tossicologico, risultando negativo. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione della salma e del mezzo coinvolto, un tratto di via San Severo è stato chiuso al traffico per un paio di ore.