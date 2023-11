Incidente mortale a Faenza, schianto frontale: nulla da fare per un 76enne

Faenza, 14 novembre 2023 – Tragico schianto martedì mattina sulla circonvallazione di Faenza. A perdere la vita un uomo classe 1947 al volante di una Volkswagen scura. L’incidente si è verificato attorno alle 12.50.

Il mezzo condotto dal 76enne residente a Lugo procedeva in direzione Bologna quando si è scontrato frontalmente con un Land Rover di colore nero condotto da un uomo, classe 1969, che viaggiava in direzione opposta. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, tre equipaggi della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, due ambulanze del 118 Romagna Soccorso e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza.

Il conducente della Land Rover, residente a Solarolo, è stato stabilizzato dagli operatori sanitari intervenuti sul posto e poi trasportato con l’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La circonvallazione è stata chiusa al transito per consentire i rilievi del sinistro alla Polizia Locale che dovranno far luce sulla dinamica.