"Ripascimento è sbagliato a Montemarciano"

Wwf e Legambiente chiedono soluzioni alternative sul ripascimento della spiaggia di Montemarciano. "Sono bastate poche mareggiate per asportare buona parte della ghiaia utilizzata per il ripascimento della spiaggia di Montemarciano, contrariamento a quanto previsto dai modelli del progetto – spiegano - fino ad arrivare alla quasi totale asportazione come nei pressi dello stabilimento Heidi, che il 12 aprile ha annunciato di rinunciare alla stagione balneare. In questo caso è veramente spiacevole avere ragione, ma il Wwf Marche fin dall’inizio ha espresso una forte contrarietà al progetto riguardo l’inefficacia del ripascimento, l’impatto ambientale a carico dell’ecosistema fluviale, l’assenza del Progetto Generale di Gestione del Fiume Esino e del Programma per la gestione dei sedimenti, come previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 2012".

Una situazione che si è rivelata più preoccupante del previsto: "L’erosione di buona parte della spiaggia appena realizzata ha dimostrato l’inefficacia del progetto di ripascimento, confermando le criticità espresse dal WWF Marche e Legambiente che chiedono alla Regione Marche e al Provveditorato alle opere pubbliche di fermare la realizzazione del progetto, identificando soluzioni alternative, al fine di evitare uno sperpero di risorse pubbliche ed ulteriore impatto ambientale a carico del fiume Esino" - concludono le due associazioni -