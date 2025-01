"Rock at the Opera" arriva alle Muse

Se amate il grande rock, quello che ha segnato la storia del genere, c’è un appuntamento decisamente imperdibile. E’ quello di questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, dove va in scena un vero e proprio colossal musicale: ‘Rock at the Opera – The Rock Symphonic Legacy’.

Si tratta di un imponente show di rock sinfonico incentrato sui più grandi successi do gruppi leggendari, di cui saranno riproposti i brani più famosi e amati dal pubblico. Nella scaletta, infatti, fanno bella mostra di sè le hit di band iconiche come Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Aerosmith, Metallica e molti altri, interpretate in maniera fedele ma creativa, senza ricercare effimere emulazioni. Sul palcoscenico del Teatro delle Muse ci saranno quattro cantanti (tra cui Michele Luppi, che ha collaborato, tra gli altri, con gli Whitesnake), un’orchestra sinfonica, una rock band ed un visual show. Questa è la formula vincente della mastodontica produzione firmata Duncan Eventi, destinata al circuito mondiale, ma che quest’anno parte nei teatri più prestigiosi d’Italia.

Dopo l’enorme successo di ‘Queen at The Opera’, con riconoscimento ufficiale dei Queen e relativo tour mondiale, la Duncan Eventi è orgogliosa di presentare questa nuovo spettacolo che vanta artisti di primissimo livello, una scenotecnica eccezionale e la regia video di Joseph Le Fevre, volto noto a livello internazionale per la realizzazione di effetti speciale in molti colossal cinematografici.

La direzione musicale è invece affidata a Dani Macchi, il quale ha scritto le musiche per molti film di Hollywood, tra cui, "Minions", "Black Panther" e "Peaky Blinders", "Split", oltre ad essere sound designer per RDS, BMG, RAItrade e molte altre realtà. Gli arrangiamenti orchestrali sono curati da Piero Gallo. Per sottolineare l’appeal internazionale di ‘Rock at the Opera basti dire che sono arrivate richieste da paesi come Spagna, Germania, Olanda, Belgio, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Segno che il fascino del rock continua a colpire nel segno, a dispetto di nuovi generi che hanno conquistato i giovani, come l’hip hop e la trap.

Questi i prezzi dei biglietti: platea e palchi del primo ordine 62,70 euro (ridotto 50,20 euro); prima galleria 57 euro (ridotto 45,60 euro); seconda galleria e palchi del secondo ordine 51,30 euro (ridotto 36,50 euro); terza galleria e plachi del terzo ordine 39,90 euro (ridotto 32 euro). La tariffa ridotta è valida per bambini fino a dodici anni.