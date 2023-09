Rotonda vietata ai cani: resta fuori anche Numb con lo chef Colussa

Rotonda interdetta agli amici a quattro zampe, resta fuori anche Numb, il cane dello chef friulano Thomas Colussa che lo scorso 5 maggio ha raggiunto i 4563 mt di altitudine, eguagliando il primato europeo di alpinismo in quota con cane. L’uomo ha pubblicato alcuni video sul suo profilo TikTok, dove conta più di 52 mila followers, ma uno su tutti è diventato virale: si tratta di quello in cui il 41enne discute con un’addetta all’accoglienza della Rotonda a Mare, location che vieta l’ingresso ai cani. A Colussa, che nel video chiede più volte di vedere il decreto, è stato interdetto anche l’ingresso alla terrazza.

L’addetta si è giustificata mostrando un regolamento: "Insieme all’assessore Elena Campagnolo stiamo lavorando anche su questo – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – stiamo rivedendo i luoghi e le aree interdette agli amici a quattro zampe".

Quella del divieto di ingresso ai cani è un problema che si era verificato anche in passato e che presto potrebbe trovare una soluzione grazie ad un cambiamento che verrebbe apportato al regolamento. Sempre nei suoi video girati durante il suo soggiorno il città, dove il suo amico a quattro zampe lo accompagna in ogni spostamento, lo chef friulano parla anche della mancanza di una spiaggia attrezzata per i cani dove gli animali possono anche fare il bagno, ma in realtà la spiaggia esiste da anni: si tratta dello stabilimento Baia Canaria presente nella frazione di Cesano, pluripremiato e tra i più attrezzati in Italia.