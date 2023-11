Rubano una moto e scappano, i carabinieri identificano i ladri

Ritrovata dopo poche ore la moto rubata a Cesanella, individuati i responsabili. Il colpo è stato messo a segno nella serata di venerdì, quando due persone hanno trafugato il mezzo e poi, una volta in sella si sono dati alla fuga. Una corsa che ha insospettito una vedetta dalla Mondiapol che li ha individuati e seguiti, ma senza lampeggianti. Una volta accortesi di avere alle costole i vigilantes, i ladri hanno subito abbandonato il mezzo e hanno cercato di scappare a piedi. Sul posto è però intervenuta una pattuglia di carabinieri che era stata messa in allerta dai vigilantes. I militari hanno identificato i due, le indagini sono in corso. I proprietari della moto avevano messo le foto sul gruppo social ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ nella speranza che qualcuno potesse vederla e dare subito l’allarme. Un’ondata di furti infinita quella che sta investendo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland: sono ormai più di dieci i colpi messi a segno ai danni di altrettante abitazioni. Diverse anche le occasioni in cui i ladri hanno dovuto rinunciare al furto dopo aver notato che in casa ci fossero i proprietari. Furti a ripetizioni che non hanno lasciato indenne le frazioni, tra le più colpite c’è sicuramente quella di Sant’Angelo.