Sailing Chef, una regata al sapore di mare

A Marina Dorica si è disputata la sesta edizione della Sailing Chef, la regata gastronomica giocata sulla doppia disfida tra gli equipaggi in gara impegnati, da un lato nella competizione velica, dall’altro in una gara ai fornelli. Una regata del gusto unica, che anima il programma di Tipicità in Blu e che ogni anno richiama velisti con "l’animo" da chef. Ben 12 gli equipaggi partecipanti che quest’anno si sono fronteggiati davanti agli spettacolari panorami offerti dalla Riviera del Conero, proponendo piatti sviluppati con ingredienti selezionati tra le eccellenze biodiverse del territorio marchigiano. Prima classificata overall combinata l’imbarcazione Morris di Mauro Bellavigna, che si è aggiudicata il trofeo challenge, seguita da "Ringhio 1" di Riccardo Refe e da "Cenerentola" di Alberto Rogato. La giuria ha assegnato il premio speciale per la migliore cucina di bordo a "La Pitta" di Romualdo Quaglia.