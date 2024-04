San Marcello, travolto dalla motozappa in retromarcia: 71enne muore sul colpo

San Marcello (Ancona), 17 aprile 2024 - Lavora il suo terreno con una vecchia motozappa ma ad un certo punto si aziona la retromarcia che lo spinge indietro contro un albero e lo uccide. Non c’è stato nulla da fare oggi, poco prima delle 20 per salvare un 71enne di San Marcello. Il pensionato è morto sul colpo. E’ accaduto nelle campagne della zona di Montelatiere poco sotto il centro abitato di San Marcello. Immediatamente è stato dato l’allarme al numero unico 112. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica di Jesi, un’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba e l’eliambulanza, alzatasi in volo dalla piazzola di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco partiti dal distaccamento jesino. Il 71enne è stato raggiunto a piedi dai sanitari che hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo. Per lui però non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati i carabinieri per accertare l’accaduto. Considerata la dinamica la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.