Gamba nella motozappa: grave

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona un agricoltore vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia di Ascoli, in località Caprignano. Erano circa le 16 quando al numero delle emergenze è giunta una richiesta di soccorso riguardante un uomo di 65 anni che si era fatto molto male in campagna. L’anziano stava lavorando in un campo quando qualcosa nella mansione che svolgeva quotidianamente è andato storto. Una gamba gli è infatti finita fra le lame della motozappa che stava utilizzando procurando danni fisici molto gravi. Il dolore è stato tremendo e il 65enne nel cadere è poi rimasto anche incastrato in una rete di recinzione che delimitava l’area dove stava intervenendo con l’ausilio dell’attrezzo agricolo. Per liberarlo dalle maglie della rete metallica è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco giunti dal comando provinciale.

Sul posto è giunta in breve anche un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale Mazzoni. Una volta sul luogo dell’incidente sul lavoro i sanitari hanno verificato che le lesioni riportate dal paziente erano molto importanti e meritevoli di cure di alta specializzazione.

Alla luce della gravità delle condizioni dell’agricoltura, hanno dunque disposto l’arrivo dell’eliambulanza che è atterrata al piazzale del cimitero di Borgo Solestà dove nel frattempo il paziente è stato trasferito in ambulanza.

Una volta presa in carico la vittima dell’incidente il velivolo di emergenza è decollato alla volta del Trauma Center del Torrette di Ancona.